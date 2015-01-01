هكذا علقت كارينا كابور على اللعبه الشبيهة بطفلها "تيمور"







وأضافت "كابور" خلال لقائها على قناة "MBC Bollywood"، أنها انزعجت كثيرًا بعدما تم إطلاق لعبه مجسمة بشكل نجلها الصغير، وناقشت الأمر مع زوجها، والذى أخبرها بأنها طالما ستعود بالخير على بائعيها فلا يوجد مشكلة منها.



وأشارت إلى أنها فكرت وزوجها ارساله إلى مدرسة فى بريطانيا لكي يدرس بها، إلا أنها لا تستطيع الابتعاد عنه، وخاصة أنه أول طفل لها، لكنها تنوي أن تتركه يعيش بحرية.









كشفت الفنانة الهندية كارينا كابور، عن مدى قلقها على طفلها "تيمور"، فى ظل متابعة الجمهور لأخبارهمن خلال الصحافة، لافتة إلى أنها تريد أن يعيش كطفل طبيعي بعيدًا عن أضواء الشهرة.