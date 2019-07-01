تعرف على فكرة أغنية "God Control" لمادونا
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:24 ص
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أعلنت النجمة الكبيرة مادونا، عن البوستر الرسمي لأحدث ألبوماتها والذي سيكون باسم "Madame X على غلاف مجلة نيويورك تايمز، حيث قامت بنشره على حسابها الخاص على موقع إنستجرام.
وقالت مادونا أنها تستعد لتنظيم جولة فنية كبيرة على مستوى العالم للترويج للألبوم ستحمل اسم Madame X ، وستزور خلالها مدن أوروبا برلين ولندن ومدريد.
وطرحت مادونا على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب أول أغنية مصورة من ألبومها الجديدة، بعنوان "God Control".
وتناقش مادونا من خلال الأغنية السياسة الخاطئة التي تسمع بتملك المدنيين لأسلحة نارية، وما ترتب عليها من حوادث قتل جماعي بعدد من المدارس الأمريكية.
وحققت الـأغنية منذ طرخا للمشاهدة والاستماع في 26 يونيو الماضي وحتى الأن أكثر من 3 ملايين مشاهدة.
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