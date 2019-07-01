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"زيدان": المتحف المصري الكبير من أكبر مشروعات القرن الـ21 (صور)

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:52 ص
زيدان: المتحف المصري الكبير من أكبر مشروعات القرن الـ21 (صور)
المتحف المصري الكبير
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن حجم الإنشاء في المتحف المصري الكبير وصل عام 2012 إلى 17% فقط، وبعد إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصل إلى 100%.


وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرناجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه تم توفير 700 مليون دولار في الإنفاق من ميزانية المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أنه يوجد اهتمام بالغ من رئيس الوزراء ووزير الآثار بحل أي عقبات تواجه المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيبهر العالم كله، وأن مشروع المتحف المصري الكبير من أكبر مشروعات القرن الـ21.
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