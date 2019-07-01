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فضل : ملاعب البطولة ستسخدم في مباريات الدوري

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:35 ص
فضل : ملاعب البطولة ستسخدم في مباريات الدوري
فضل
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر أن ملاعب البطولة ستسخدم في مباريات الدوري.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نرى كيف نحترم المشجع حتى يحترمنا وكان هناك مسئولية أكبر في الافتتاح لأنها تمثل أفريقيا وليس مصر".

وأضاف :"سيكون هناك ختام أسطوري للبطولة مثل الافتتاح والجمهور أهم شئ في البطولة".

وتابع :"مصر والجزائر والمغرب من المنتخبات المرشحة للبطولة".

واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"ملاعب البطولة سيتم استخدامها في مباريات الدوري ونحن نستعد للمستقبل".
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