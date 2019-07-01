فضل : ملاعب البطولة ستسخدم في مباريات الدوري



وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نرى كيف نحترم المشجع حتى يحترمنا وكان هناك مسئولية أكبر في الافتتاح لأنها تمثل أفريقيا وليس مصر".



وأضاف :"سيكون هناك ختام أسطوري للبطولة مثل الافتتاح والجمهور أهم شئ في البطولة".



وتابع :"مصر والجزائر والمغرب من المنتخبات المرشحة للبطولة".



واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"ملاعب البطولة سيتم استخدامها في مباريات الدوري ونحن نستعد للمستقبل".

أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر أن ملاعب البطولة ستسخدم في مباريات الدوري.