فضل : ملاعب البطولة ستسخدم في مباريات الدوري
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:35 ص
ريهام عبد المحسن
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أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر أن ملاعب البطولة ستسخدم في مباريات الدوري.
وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نرى كيف نحترم المشجع حتى يحترمنا وكان هناك مسئولية أكبر في الافتتاح لأنها تمثل أفريقيا وليس مصر".
وأضاف :"سيكون هناك ختام أسطوري للبطولة مثل الافتتاح والجمهور أهم شئ في البطولة".
وتابع :"مصر والجزائر والمغرب من المنتخبات المرشحة للبطولة".
واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"ملاعب البطولة سيتم استخدامها في مباريات الدوري ونحن نستعد للمستقبل".
وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نرى كيف نحترم المشجع حتى يحترمنا وكان هناك مسئولية أكبر في الافتتاح لأنها تمثل أفريقيا وليس مصر".
وأضاف :"سيكون هناك ختام أسطوري للبطولة مثل الافتتاح والجمهور أهم شئ في البطولة".
وتابع :"مصر والجزائر والمغرب من المنتخبات المرشحة للبطولة".
واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"ملاعب البطولة سيتم استخدامها في مباريات الدوري ونحن نستعد للمستقبل".
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