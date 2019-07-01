منافس مصر في دور الـ16 بـ"الكان" .. كينيا الأقرب إذا لم تحدث مفاجآت بالمجموعتين الخامسة والسادسة

لم يتحدد بشكل رسمي حتي الآن منافس منتخب مصر في الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا، 2019، وإن كانت التوقعات والترشيحات تشير بنسبة كبيرة إلي أنه سيكون منتخب كينيا "ثالث" المجموعة الثالثة إذا لم تحدث مفاجآت في مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة مساء الثلاثاء.





منتخب مصر سوف يواجه في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، ثالث المجموعة الثالثة (كينيا)، وإذا لم يتأهل سوف يصطدم بثالث المجموعة الرابعة (جنوب إفريقيا)، وفي حالة عدم تأهلهما، سوف يواجه ثالث المجموعة الخامسة والتي تضم (مالي - تونس - أنجولا - موريتانيا).





ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الستة حاليًا:





- غينيا (ثالث الثانية) برصيد 4 نقاط وحسم تأهله رسميًا





- الكونغو (ثالث الأولي) برصيد 3 نقاط و بفارق أهداف "صفر" وحسم تأهله رسميًا





- جنوب إفريقيا (ثالث الرابعة) برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف "-1"





- كينيا (ثالث الثالثة) برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف "-4" .





- أنجولا (ثالث الخامسة) برصيد نقطتين وبفارق أهداف "صفر"





- بنين (ثالث السادسة) برصيد نقطتين وبفارق أهداف "صفر"





وبناءًا على التوقعات والاحتمالات الأقرب بالنسبة لنتائج مباريات الجولة الثالثة بالمجموعتين (5، 6) سيكون متوقع بنسبة كبيرة هزيمة أنجولا وبنين أمام مالي والكاميرون على الترتيب، مع فوز تونس وغانا على موريتانيا غينيا بيساو، وهنا لن يتأهل "ثوالث" من المجموعتين وسيكون أفضل ثوالث هم (غينيا - الكونغو - جنوب إفريقيا - كينيا)، وفي هذه الحالة سوف يصطدم منتخب مصر بالمنتخب الكيني في دور الـ16.





أما إذا حدثت مفاجآت في نتائج مباريات المجموعتين (5، 6)، ونجح منتخب أنجولا في اسقاط مالي، وفوز بنين على الكاميرون، بالإضافة لفوز تونس وغانا علي موريتانيا وغينيا بيساو، سوف يتأهل منتخبي مالي والكاميرون كأفضل ثوالث عن المجموعتين مع الكونغو وغينيا، وهنا يصطدم منتخب مصر، بمنتخب مالي "ثالث الخامسة" بعد فشل ثالث المجموعتين الثالثة والرابعة في التأهل.





وقد يتم اللجوء لحساب الأهداف في حالة تعادل انجولا مع مالي، وبنين مع الكاميرون، مع فوز غانا وتونس على موريتانيا وغينيا بيساو، في هذه الحالة سيتساوي رصيد 4 منتخبات من اصحاب المركز الثالث بـ 3 نقاط ، وسيتأهل منهم منتخبين فقط مع الكونغو وغينيا، وسيكون الأقرب لمواجهة مصر (جنوب افريقيا - انجولا - كينيا).





بالتأكيد ذكرنا الاحتمالات الأقرب بناءًا على التوقعات ولغة الأرقام، لكن قد تحدث مفاجآت أخري في نتائج مباريات المجموعتين غدًا تغير شكل المنافسة في دور الـ 16 بالبطولة تمامًا .