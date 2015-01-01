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رجاء الجداوي ناعية عزت أبو عوف: "كان من نبلاء الفن"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:39 ص
رجاء الجداوي ناعية عزت أبو عوف: كان من نبلاء الفن
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هدى عبدالرازق
 
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نعت الفنانة رجاء الجداوي، الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي وافته المنية فجر أمس، قائلة: "كان يوم صعب جدًا".

وأضافت "الجداوي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أـمس الإثنين، "عزت أبو عوف صديقي، وأخويا، وعشرة عمر"، مشيرة إلى أن الراحل كان إنسانًا راقيًا.

وتابعت "الجداوي"، أن عزت أبو عوف من نبلاء الفن، وسيرته جميلة مثله.
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