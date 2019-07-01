مدرب السنغال يكشف تفاصيل الفوز على كينيا

اكد اليو سيسية المدير الفني لمنتخب السنغال، أن الفوز الذي حققه فريفه هام جدا لتعويض الأداء أمام الجزائر والصعود لدور ال ١٦ في البطولة.





وكشف اليو سيسية أنه لن يكن يريد أن يلعب ساديو ماني ضربة الجزاء الثانية بعد إضاعته الضربة الأولي ولكن اللاعبين طالبوا أن يلعب ماني ضربة الجزاء الثانية حتي يستعيد الثقة وهو ما وافق عليه هو كمدير فني.





وأشاد سيسية بآداء لاعبيه وأنهم كانوا منظمين إلي جانب تركيزهم الشديد في اللقاء وهو ما جعل لهم الأفضلية.





وعن مواجهتة لاوغندا في دور ال ١٦ اكد المدير الفني لمنتخب السنغال ان أوغندا فريق قوي ولعب معهم قبل كأس العالم وكان البعض يقول انه فريق ضعيف ولكن كنت اختلف تماما مع الجميع في هذا وهو فريق جدير بالاحترام وأنه سيستعد جيدا لهذه المباراة وأنه يشكر لاعبيه علي الفوز علي كينيا اليوم.