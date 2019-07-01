"الوزراء" عن تقديم الأوروبي للإعمار أكبر عمليات تمويله لمصر: يعكس ثقته بالقاهرة

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن البنك الأوربي لإعادة التعمير قدم أكبر عمليات تمويله في العالم لمصر، وهذا يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير على استعداد لنقل تجاربه في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمصر، وهذا الأمر سيكون إيجابي للغاية.



أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير له أن مصر تلقت تمويلات بإجمالي 1.15 مليار يورو جرى ضخها في 19 مشروعا في أنحاء البلاد، بما يجعل مصر أكبر دولة عمليات للبنك خلال العام المنصرم، وفق بيان من البنك.



وكان البنك ساهم في تمويل عدد من المشروعات في مصر خلال العام الماضي، ومنها إتاحة قرض قيمته 205 مليون يورو لمترو الأنفاق، وقرض آخر بقيمة 148 مليون يورو للحد من التلوث في مصرف كيتشنر في دلتا النيل، كما ضخ البنك قرض بقيمة 7 ملايين دولار لدعم قطاع الألبان المصري من خلال دعم الخطة التوسعية لشركة عبور لاند.



وأكد البنك أنه في إطار مواصلة الدعم للقطاع المالي في مصر، قام بتوسيع خطوط ائتمان تمويل التجارة لبنكي مصر والعربي الأفريقي الدولي.



ومنذ بدء عملياته في 2012، استثمر البنك أكثر من 4.7 مليار يورو في 92 مشروعا في مصر. وبوجه عام، بلغ إجمالي استثمارات البنك في 2018 نحو 9.5 مليار يورو في 395 مشروعا.