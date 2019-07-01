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أحمد زاهر ناعيًا عزت أبو عوف: "وداعًا الأب والأخ وحبيب قلبي"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:15 ص
أحمد زاهر ناعيًا عزت أبو عوف: وداعًا الأب والأخ وحبيب قلبي
عزت أبو عوف
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الفجر الفني
 
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نعى الفنان أحمد زاهر، صديقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، وهو يناهز الـ 71 عام.

ونشر زاهر صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "البقاء والدوام لله توفي النجم عزت أبو عوف النجم الخلوق والأب والأخ وحبيب قلبي الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة بإذن الله هاتوحشني أوي يا حبيبي أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور له".

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكان يعانى من ألم فى الكبد والقلب.

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