أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لحرب شرسة لهذا السبب

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن النجم العالمي محمد صلاح يتعرض لحملة شرسة من أعداء الوطن عقب رفضه التسجيل مع قناة "بي إن سبورت القطرية".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن "صلاح" سجل هدف أمس في مباراة المنتخب المصري وأوغندا ببطولة كأس الأمم الإفريقية ورد علي أعداء الوطن، معلقًا: "مش عايزين حد ناجح".



وأشار إلى أن منتخب مصر على الأرجح سوف يلاقي منتخب كينيا يوم السبت المقبل الساعة العاشرة مساء.

