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"الوزراء": الدولة ستتحمل قيمة اشتراكات التأمين الصحي لهذه الفئات (فيديو)

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:51 ص
الوزراء: الدولة ستتحمل قيمة اشتراكات التأمين الصحي لهذه الفئات (فيديو)
المستشار نادر سعد
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أمنية فوزي
 
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محافظة بورسعيد نواة لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظات مصر.


وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن ملفات المرضى أصبحت إلكترونية.

وأوضح أن اشتراكات منظومة التأمين الصحي الجديد تتحدد حسب الدخل وعدد أفراد الدخل للقادر، مضيفًا أن الدولة ستتحمل قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي لغير القادرين بنسبة 100%.

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