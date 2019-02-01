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ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:49 ص
ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
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إسلام أمين
 
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تنشر بوابة "الفجر" تنسيق المرحلة الأولى للطلاب للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي 2019 – 2020، وذلك فور اعتماد الأستاذ محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وكان قد اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 69.89٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالب وطالبة حضر منهم 89517 ونجح منهم عدد 62559 طالب وطالبة.
ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)
ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)
ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)
ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)
ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)
ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)
ننشر تنسيق مدارس الثانوية العامة 2019/2020 بالبحيرة (صور)
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طباعة
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