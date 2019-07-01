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ترامب: إيران تلعب بالنار

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:51 م
ترامب: إيران تلعب بالنار
دونالد ترامب
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الفجر السعودي
 
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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها تلعب بالنار بعد أن أعلنت أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصّب المنصوص عليه في الاتّفاق النووي لعام 2015.


وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال ترمب إنه ليست لديه رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله وإنها تلعب بالنار.


وأتى تحذير ترمب بعيد إعلان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لإيران أبداً بتطوير سلاح نووي، مؤكّداً استعداد واشنطن للاستمرار في ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران لإرغامها على التخلّي عن طموحاتها النووية.

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