سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2/7/2019 بالبنوك والسوق السوداء
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:08 ص
الفجر الاقتصادي
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بدأت اليوم التعامل بـ سعر الدولار الأمريكي للسلع الأساسية داخل الجمارك المصرية الذى تم تثبيته، في حين تراجع سعرالدولار الجمركي للسلع الأخرى، وحافظ سعر صرف الدولار على المستوي المحلي، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، على حالة الاستقرار، ويترقب الكثير من المواطنين أسعار الدولار اليوم فى السوق السوداء، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء حالة من الاستقرار سعر الدولار اليوم في سوق سوداء عند متوسط سعر 16.78 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.
وبحسب أخر تحديث لأسعار الدولار قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر الصرف لشراء الدولار بقيمة 16.74 جنيه، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر بيع ببنك الإسكندرية بقيمة 16.77 جنيه.
ودائما ما نحرص عن استعراض سعر الدولار لحظة بلحظة من أجل خدمة القراء الباحثين بصفة مستمرة عن سعر صرف الدولار علي مدار اليوم.
أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.62 للشراء و 16.75 للبيع
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.74 للشراء و 16.84 للبيع
سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.65 للشراء و 16.75 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.65 للشراء و 16.75 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.67 للشراء و 16.77 للبيع
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.
أما سعر الدولار اليوم في السوق السوداء فقد استقر في نفس معدلات البيع والشراء بالبنوك المصرية بمعدل ارتفاع وانخفاض في سعر الدولار لا يتعدى 10 قروش تقريباً.
سعر الدولار مقابل الريال 3.75
سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30
|البنوك المصرية
|سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار في البنك المركزي المصري
|16.62
|16.75
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|16.74
|16.75
|سعر الدولار في بنك مصر
|16.74
|16.75
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|16.67
|16.77
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|16.70
|16.80
|أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|16.74
|16.84
|أسعار الدولار في بنك عودة
|16.70
|16.80
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