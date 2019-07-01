العرب × الكان.. أوجه تشابه بين منتخبات مصر والمغرب والجزائر بعد التأهل لل16

نجحت المنتخبات العربية الثلاثة "مصر والجزائر والمغرب" في اعتلاء صدارة مجموعاتهم وتأهلوا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في صورة مشرفة وأرقام مبهرة لأول مرة.

ونجح منتخب مصر في الفوز على أوغندا وحصد الثلاث نقاط في مباراته الأخيرة من المجموعات والتي خاضها على استاد القاهرة الدولي مساء الأحد وسط حضور جماهيري كثيف.

وبعد نهاية مبارياتهم في الجولة الأخيرة؛ يتضح أن كل منتخب تأعل لدور الستة عشر من البطولة الأفريقية بعد تحقيق العلامة الكاملة والخروج بنظافة الشباك في المباريات الثلاثة بالدور (3 كلين شيت).

- مصر:

لعب منتخب مصر 3 مباريات وسجل نجومه 5 أهداف بينما لم تستقبل شباك محمد الشناوي أي هدف (3 كلين شيت) واحتل الفراعنة صدارة مجموعتهم برصيد 9 نقاط.

- المغرب:

لعب نجوم منتخب المغرب 3 مباريات وسجلوا 3 أهداف من بينهم هدف بالخطأ من لاعب الخصم بينما لم يستقبلوا أي أهداف وتصدروا المجموعة برصيد 9 نقاط.

- الجزائر:

لعب نجوم منتخب الجزائر 3 مباريات وسجلوا 6 أهداف ولم يستقبلوا أي هدف فيما تصدروا مجموعتهم الصعبة برصيد 9 نقاط وتفوقوا على السنغال.

- هدافين من العرب:

آدم أوناس: هدفين

محمد صلاح: هدفين

أحمد المحمدي: هدفين