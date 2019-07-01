بحضور السفير السعودي.. سيتي ستارز تفتتح أكبر مدينة ثلجية بتكلفة 500 مليون جنيه (صور)

دشنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، اليوم، خامس مشاريعها الاستثمارية الترفيهية في مصر، بافتتاح المدينة الثلجية "سنو سيتي" في سيتي ستارز القاهرة، والتي تعد أكبر مدينة ثلجية، بحضور سفير المملكة العربية السعودية أسامة بن أحمد نقلي، عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، نائبه فهد بن عبدالله العثيم، وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في الشركة.





وقال مراد نصري، عضو مجلس الإدارة ومدير عام العلاقات العامة والتسويق بالشركة، إن "سنو سيتي" تبلغ استثماراتها 500 مليون جنيه على مساحة 60 ألف قدم، وبدرجة برودة تصل إلى -5 درجة مغطاة بـ750 طن من الجليد المصنع من المياه النقية.





وأكد نصري، أن المدينة الثلجية تستخدم أحدث المواصفات العالمية بتكنولوجيا فرنسية، لافتا إلى أنه يراعي الالتزام بأفضل معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة ثلجية واقعية وآمنة تجعل الزوار يعيشون تجربة الثلج بأجواء باردة طوال العام.





وعبر فهد بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بافتتاح أحدث مشاريع الشركة الترفيهية في مصر، والذي يأتي في إطار التوجه الجديد للشركة بالتوسع بالمشاريع الترفيهية خارج المملكة، وزيادة قاعدة استثماراتها في مجال السياحة والترفيه لتشمل العديد من دول المنطقة العربية والخليجية.





وتوقع العثيم مستقبلًا زاهرًا لصناعة السياحة الترفيهية في الشرق الأوسط، مشددًا على أن هذا القطاع أصبح الأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومحركًا أساسيًا للاقتصادات المحلية بالمنطقة، الأمر الذي يتطلب تنويع المنتجات الترفيهية والسياحية في هذا السوق.





حضر الافتتاح الشيخ عبدالرحمن شربتلي مالك مجموعة سيتي ستارز، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، مصطفى عبدالعزيز سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، الفنان طارق دسوقي، وعدد من رجال الأعمال والإعلام والفن.



