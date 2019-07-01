جمال بلماضي: الفوز سيعيطينا ثقة بالأدوار النهائية

أكد جمال بلماضي المدير الفنى للمنتخب الجزائري أن المباراة مع المنتخب التنزاني كانت صعبة ألا اننا استطعنا إحراز ثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وأضاف بلماضي بأن الفريق في الشوط الثاني أضاع العديد من الفرص كانت كفيلة بإنهاء المباراة بنتيجة كبيرة إلا أن التوفيق غاب عنا في الشوط الثاني.

وتابع المدير الفنى أن إراحة النجوم كان ضروريا في هذه المباراة من أجل إعطاء الفرصة للبدلاء والذين لا يقلوو في المستوى عن الأساسيين لكن مشوار البطولة لايزال طويلا وسنحتاج لجميع اللاعبين.

وأكد بلماضي بأن الفوز بالثلاث مباريات في المحموعة أمر مميز ويعطينا ثقة كبيرة في المباريات بالأدوار النهائية والتي بالطبع ستكون أصعب.

وواصل بأنه من الصعب أن أجزم أن فريقي سيفوز بالبطولة لكننا لدينا فريق مميز ويلعب كرة جماعية وقادرين على المنافسة للفوز باللقب.