المقاومة الإيرانية تنظم مظاهرات في برلين تندد بإجرام ملالي طهران
الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:48 م
محمد سمير
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تنظم المقاومة الإيرانية، مظاهرات كبيرة يوم السبت المقبل 6 تموز/ يوليو في العاصمة الألمانية برلين، يشارك فيها أكثر من أثني عشر ألفاً من أبناء الجالية الإيرانية في ألمانيا.
وسيعلن المتظاهرون دعمهم وتأييدهم للتحركات الشعبية الواسعة داخل إيران، التي تنادي بإنهاء الدكتاتورية الدينية الحاكمة، وإسقاط حكم الملالي في إيران.
كما سيطالب المشاركون بإقامة الديمقراطية وحقوق الإنسان ووقف جريمة الإعدام، ووضع حدّ لتأجيج نيران الحروب من قبل الملالي، كما إنهم سيناشدون المجتمع الدولي للعمل لمنع حصول نظام الملالي على السلاح النووي، ووقف تصديره للإرهاب والحروب الطائفية إلي بلدان الشرق الأوسط.
ویعرب المتظاهرون عن دعمهم لمشروع السيدة مریم رجوی رئیسة الجمهوریة المنتخبة للمقاومة المكوّن من عشر مواد بشأن إيران المستقبل.
وستتخلل المظاهرة عروض من جرائم نظام ولاية الفقيه داخل ايران وخارجها، فيما سيحضر كل من باتريك كندي نائب الكونغرس الأميركي السابق، واينغريد بتانكورد مرشحة الرئاسة في كلمبيا والرهينة السابقة لدى الإرهابيين في كلمبيا لمدة ست سنوات، وكذلك السيد هيثم المالح من الشخصيات البارزة في قيادة المعارضه السورية.
وتأتي مظاهرة برلين في وقت تستمر فيه الاضرابات والمظاهرات المناهضة للحكومة في إيران، حيث يعيش النظام حالة الإفلاس الاقتصادي والعزلة المتصاعدة الدولية والاقليمية ومحاصر بمختلف الأزمات الخانقة.
كما تأتي مظاهرة برلين في سياق مظاهرات دعت إليها المقاومة الإيرانية هذا العام، بدأت من بروكسل في 15 من حزيران وثم في واشنطن في 21 من الشهر، وستقام في استوكهولم في 20 تموز وفي لندن بتاريخ 27 تموز من هذا العام.
وسيعلن المتظاهرون دعمهم وتأييدهم للتحركات الشعبية الواسعة داخل إيران، التي تنادي بإنهاء الدكتاتورية الدينية الحاكمة، وإسقاط حكم الملالي في إيران.
كما سيطالب المشاركون بإقامة الديمقراطية وحقوق الإنسان ووقف جريمة الإعدام، ووضع حدّ لتأجيج نيران الحروب من قبل الملالي، كما إنهم سيناشدون المجتمع الدولي للعمل لمنع حصول نظام الملالي على السلاح النووي، ووقف تصديره للإرهاب والحروب الطائفية إلي بلدان الشرق الأوسط.
ویعرب المتظاهرون عن دعمهم لمشروع السيدة مریم رجوی رئیسة الجمهوریة المنتخبة للمقاومة المكوّن من عشر مواد بشأن إيران المستقبل.
وستتخلل المظاهرة عروض من جرائم نظام ولاية الفقيه داخل ايران وخارجها، فيما سيحضر كل من باتريك كندي نائب الكونغرس الأميركي السابق، واينغريد بتانكورد مرشحة الرئاسة في كلمبيا والرهينة السابقة لدى الإرهابيين في كلمبيا لمدة ست سنوات، وكذلك السيد هيثم المالح من الشخصيات البارزة في قيادة المعارضه السورية.
وتأتي مظاهرة برلين في وقت تستمر فيه الاضرابات والمظاهرات المناهضة للحكومة في إيران، حيث يعيش النظام حالة الإفلاس الاقتصادي والعزلة المتصاعدة الدولية والاقليمية ومحاصر بمختلف الأزمات الخانقة.
كما تأتي مظاهرة برلين في سياق مظاهرات دعت إليها المقاومة الإيرانية هذا العام، بدأت من بروكسل في 15 من حزيران وثم في واشنطن في 21 من الشهر، وستقام في استوكهولم في 20 تموز وفي لندن بتاريخ 27 تموز من هذا العام.
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