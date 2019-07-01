آدم أوناس لـ"الفجر الرياضي": نسعى للاستمرار على نفس المستوى في المباريات المقبلة

تحدث آدم أوناس لاعب منتخب الجزائر بعد تأهل منتخب بلاده لدور ال١٦ والفوز على منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة.

وقال أوناس في تصريح مقتضب لـ "الفجر الرياضي" : "نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل ونسعى للاستمرار على نفس المستوى في القادم".

وتأهلت الجزائر إلى الدور القادم بعدما حجزت مكانها متصدرة لمجموعتها بالعلامة الكاملة، من الفوز على كينيا بهدفين ثم الفوز على السنغال بهدف، وأخيرا الانتصار على تنزانيا بثلاثية نظيفة.