الرياض ترد على طهران: "أوبك" حية

وجاء في رد الفالح أن "المنظمة حية كما لم تكن من قبل"، في إشارة إلى دورها الفعال في سوق النفط العالمية.

وفيما يتعلق باتفاق "أوبك+"، قال الفالح، عقب اجتماع "أوبك" الـ 176 في فيينا، إن معظم دول المنظمة تؤيد تمديد الاتفاق، القاضي بخفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، لمدة 9 أشهر أخرى.

وفي وقت سابق، قال وزير النفط الإيراني: "لا أرى أي مشكلات في تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لكن على أوبك أن تناقش أحادية القرار في المنظمة، لدي سؤال كبير، لماذا اتخذ قرار تمديد خفض الإنتاج في أوساكا؟"، وذلك في إشارة إلى اجتماع عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة "العشرين" في مدينة أوساكا باليابان.