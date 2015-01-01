مُعلمو الطالبة الثانية على الدبلومات الفنية بالبحيرة: للعام الرابع طلاب "أبوحمص" ضمن الأوائل (فيديو)

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أكد "سمير شحاتة" المُعلم الأول للطالبة "نورهان"، بمدرسة أبوحمص الفنية بنات أالفنية الصناعية بمحافظة البحيرة لعام 2019، بمجموع 686 درجة، أنها طالبة مجتهدة ومثالا يحتذي به وسط الطلاب.



وأضاف "شحاتة" أن الطالبة "نورهان" ملتزمة جدا ومن أهم شروط الحصول علي المراكز الأولي هي الالتزام والاجتهاد وسماع نصائح المدرسين، ففي "أبوحمص" يوجد صفوة من المدرسين والمديرين والوكلاء الذين لهم بصمة في تكامل المنظومة والدليل أنه للعام الرابع علي التوالي يحصلون علي المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية.



كما أضاف "أحمد إبراهيم" قائلا: فرحان جدا أكن أنا اللي حصل علي هذا المركز علي مستوي الجمهورية، فهي طالبة مجتهدة طوال الثلاث سنوات وتحب الأسئلة كثيرًا وجمع الإجابات، كما أن المدرسة للسنة الرابعة علي التوالي لها نصيب في الأوائل علي مستوي الجمهورية، وأوجه لها خالص التهنئة والتوفيق.



كانت "نورهان" أعربت عن سعادتها فور سماع الخبر من أساتذتها بمدرسة أبوحمص الثانوية الفنية بنات، وأكدت أنها تدرس في قسم معدات وتركيبات كهربائية، وانتظرت طوال النهار لسماع إعلان النتيجة وفور إعلان النتيجة وحصولها علي المركز الثاني انهمرت من البكاء هي وأسرتها.



وأضافت "نورهان" قائله: أهدي هذا النجاح لوالدي الذي توفي وأنا في عمر الثامنة، كما أهديه لأساتذتي، وكنت أضع برنامج يومي للمذاكرة عبارة عن 4 ساعات صباحا ومثلهم مساءا، وعندما جاءت الامتحانات والمذاكرة في شهر رمضان فكنت أبدأ المذاكرة بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.



ووجهت "نورهان" كلمة للطلاب قائله: "ضعوا هدفًا أمام أعينكم وثقوا بأنفسكم وفي ربنا الذي لا يضيع مجهود أحدًا"، وعن استكمال مشوارها، قالت "نورهان" بإذن الله أدرس في معهد فني صحي ثم أكمل في كلية الهندسة.



جدير بالذكر أن محافظة البحيرة حصلت هذا علي خمس مراكز علي مستوي الجمهورية في نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية وهم كل من، الطالبة نورهان محمد السيد البهجي، بالمركز الثاني بالثانوي الفني، إسراء السيد أبو بكر، بالمركز الرابع في الثانوي الصناعي، ياسمين جابر الرشيدي، بالمركز الثاني، أمنية ربيع أحمد، بالمركز الرابع، أمل سعد إبراهيم أحمد، بالمركز الثاني، في الثانوي الفني التجاري.