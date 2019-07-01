المسماري: تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والعربي

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الاثنين، من أن تركيا "تشكل خطرا على الأمن الوطني الليبي والأمن القومي العربي"، مؤكدا دعم أنقرة للعناصر الإرهابية على الأراضي الليبية، وإيواءها عددا من الإرهابيين المطلوبين دوليا على أراضيها.





وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والأدلة واضحة للعيان، كما تشكل خطرا على الأمن القومي العربي، وأصبحت تقاتل بقوة من أجل الحفاظ على طرابلس كقاعدة لها، إلا أن هذا المسلسل سينتهي، وستفشل في إنشاء دولة تابعة لها بالمنطقة".





وتابع: "لدينا علاقات جيدة مع الشعب التركي ومع الشركات التركية، وتاريخ مشترك، لكن للأسف تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار".





وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن تركيا أصبحت "ملاذا آمنا للإرهابيين" وأضاف: "منهم علي بن طاهر الحرزي، وهو مدرج على لوائح المطلوبين من مجلس الأمن الدولي لأنه يتبع القاعدة، وهو تونسي الجنسية، ومطلوب أيضا لدى الجيش الليبي والسطات التونسية والحكومة الأميركية بتهمة الانخراط بالجماعات الإرهابية والمشاركة في مقتل السفير الأميركي في بنغازي، وتم إعلان مقتله للتمويه، إلا أنه موجود حاليا في تركيا".





كما اعتبر أن "تصرفات أردوغان وكلماته، تدل على رسالة واحدة"، موضحا: "مفاد رسالة أردوغان أن هدفه هو السيطرة على شمال أفريقيا من خلال السيطرة على ليبيا، إلى جانب فرض نفوذه على الشرق الأوسط وأفغانستان، وعليه عندما نوجه رسالة قوية فنحن لا نقصد الشعب، ولا نستهدف مدينة أو قرية بتسيير القوات الضاربة، وإنما نستهدف الإرهاب والعصابات ومن يدعمها".



