إيران..رئيس سلطة القضاء يصرح تصريحاً خطيراً عن أطماع طهران

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قالت المقاومة الإيرانية إنّ الجلاد إبراهيم رئيسي، رئيس سلطة القضاء في النظام الإيراني، اعترف بأن «الامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا"، في إشارة الى سيطرة جماعة الحوثيين التي تدعمها الحكومة الإيرانية على شمال اليمن.



ومن الجدير بالإشارة ان رئيسي هو من أقرباء خامنئي ومرشحه في الإنتخابات الرئاسية الماضية كما انه معروف بقاضي الموت بسبب مشاركته في مجزرة السجناء السياسيين 1988 والتي راح ضحيتها 30 ألف من السجناء من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية آنذاك.



وأوضحت المقاومة أن "رئيسي" أشار في كلمة له بثها تلفزيون النظام، إلى توسع بلاده، وقال "إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا، فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لجبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى إفريقيا".



وجاءت تصريحات "رئيسي" عند تشييعه مراسم رفات 150 جندياً مجهولاً من قتلى الحرب الإيرانية - العراقية اللاوطنية في الثمانينات، والتي كانت من أولى مغامرات خميني حيث تكبدت خسائر فادحة بين الطرفين بشريا وماديا.



وتؤكد المقاومة الإيرانية أن مثل هذه التصريحات تكشف بالأدلة الدامغة على تورط النظام في حروب المنطقة، ودوره الرئيسي في إشعال الفتن.

