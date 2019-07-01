رئيس شركة هونر: شريحة الهواتف أقل من 1000 جنيه بدأت تختفي في مصر

قال هاوس ما رئيس شركة هونر في مصر، إن الشركة حققت في أول سنة لها في السوق المصري حصة سوقية بلغت حوالي ٥٪، موضحاً أنه عندما حدثت أزمة هواوي مع الولايات المتحدة الأمريكية أثرت علينا ولكن بعد انتهائها سنرجع لأرقامنا الطبيعية، مؤكداً أنه تم بيع حوالي ٥٠٠ الف وحدة خلال أول عام.





وأوضح خلال تصريحات صحفية اليوم الأثنين، أن الشركة ستطلق سلسلة هونر ٢٠ بنهاية الشهر الجاري من خلال ٣ هواتف هونر ٢٠ ، وهونر ٢٠ برو ، وهونر ٢٠ لايت، بأسعار تتراوح بين ٥ إلى ١٠ ألاف جنيه مستهدقة فئة الشباب، مشيراً إلى أنها تقدم تكنولوجيا متقدمة بسعر في متناول يد المستخدم.





ويتمير هاتف honor 20 pro بأربع كاميرات خلفية 48 و16 و12 و2 ميجابكسل مع خاصية زووم فريدة، تتيح للمستخدم تصوير احترافي.





وأضاف رئيس هونر مصر، أن شرائح سوق المحمول في مصر تغيرت حيث بدأت الشريحة اقل من ١٠٠٠ جنيه في الاختفاء خلال الفترة الاخيرة، معللاً ذلك بأن المستوى الاقتصادي فى مصر تحسن كثيرا عن الأعوام السابقة، وبدأ الاهتمام بالألعاب والفيديو وبالتالى بدأت الاحتياجات تزيد للفئات الأعلى لذلك فإن الشريحة من ٣ إلى ٥ ألاف جنيه بدأت تمثل ٤٠٪ من السوق المصري.





وأشار إلى أن خدمات ما بعد البيع تتم من خلال شركة رأيه وهى خبيره في هذا المجال، بجانب أن Honor ستفتتح أول مركز خدمة خاص بها خلال شهر وسيحمل العلامة التجارية هونر ونسعى لافتتاح ٧ مراكز أخرى بنهاية العام، موضحا أن نسبة المشاكل فى الأجهزة لم تتعدى ٠,٧٥٪ وهى نسبة معقولة.

ولفت هاوس ما إلى أن الشركة تتوقع بيع ٨٠٠ ألف جهاز خلال العام الثاني لو جودها بالسوق المصري والتى تنتهي فى مايو 2020.





وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لمراكز الصيانة الثمانية التي سيتم افتتاحها تباعاً حتى نهاية العام الجاري تبلغ حوالي ٥ مليون جنيه.

وأكد رئيس هونر مصر، أنه سيتم بنهاية العام الجاري طرح هواتف من هونر تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في مصر.