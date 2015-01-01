والدة الطالبة الثانية على الدبلومات الفنية بالبحيرة "باكيةً": "ربنا مضيعش تعبها" (فيديو)

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حالة من البكاء أصابت والدة الطالبة نورهان محمد السيد البهيجي، الحاصلة علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية بنتيجة الدبلومات الفنية الصناعية بمحافظة البحيرة لعام 2019، بمجموع 686 درجة، فور سماعها الخبر.



وقالت والدة "نورهان" أنها طوال اليوم كانت في حالة توتر منتظره إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، قائله: الحمدلله ربنا ما ضيعش تعبها وتعب مدرسيها الذين وقفوا بجانبها، والحمدلله عملت اللي عليها وكانت دائمة المذاكرة، خصوصا وأنها عاشت سنوات طويلة بدون أب بعد وفاته وهي في عمر الثامنة من العمر.



وأعرب السيد إبراهيم جد الطالبة "نورهان" عن سعادته البالغة فور سماع خبر حصولها علي المركز الثاني في الدبلومات الفنية، وأضاف قائلا: مررت بفترة تعب شديدة وبدأت أتعافي منها منذ فترة وسعيد جدا بنجاح نورهان الذي جعلنا أكثر سعادة وفرحة.



كانت "نورهان" أعربت عن سعادتها فور سماع الخبر من أساتذتها بمدرسة أبوحمص الثانوية الفنية بنات، وأكدت أنها تدرس في قسم معدات وتركيبات كهربائية، وانتظرت طوال النهار لسماع إعلان النتيجة وفور إعلان النتيجة وحصولها علي المركز الثاني انهمرت من البكاء هي وأسرتها.



وأضافت "نورهان" قائله: أهدي هذا النجاح لوالدي الذي توفي وأنا في عمر الثامنة، كما أهديه لأساتذتي، وكنت أضع برنامج يومي للمذاكرة عبارة عن 4 ساعات صباحا ومثلهم مساءا، وعندما جاءت الامتحانات والمذاكرة في شهر رمضان فكنت أبدأ المذاكرة بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.



كما وجهت "نورهان" كلمة للطلاب قائله: "ضعوا هدفًا أمام أعينكم وثقوا بأنفسكم وفي ربنا الذي لا يضيع مجهود أحدًا"، وعن استكمال مشوارها، قالت "نورهان" بإذن الله أدرس في معهد فني صحي ثم أكمل في كلية الهندسة.



يذكر أن محافظة البحيرة حصلت هذا علي خمس مراكز علي مستوي الجمهورية في نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية وهم كل من، الطالبة نورهان محمد السيد البهجي، بالمركز الثاني بالثانوي الفني، إسراء السيد أبو بكر، بالمركز الرابع في الثانوي الصناعي، ياسمين جابر الرشيدي، بالمركز الثاني، أمنية ربيع أحمد، بالمركز الرابع، أمل سعد إبراهيم أحمد، بالمركز الثاني، في الثانوي الفني التجاري.