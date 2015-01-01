البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع و"ستاندرد آند بورز 500" عند مستوى قياسي جديد

أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" سجل مستوى قياسياً جديداً في نهاية الجلسة ليتجاوز القمة القياسية الأخيرة.





وربح "داو جونز" حوالي 117 نقطة على خلفية التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم.





وتأتي المكاسب القوية في "وول ستريت" عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في عطلة الأسبوع الماضي على هامش قمة العشرين والتي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.





وأسفر الاجتماع بين الرئيسين عن استئناف المحادثات العالقة بين البلدين إضافة للإشارة إلى رفع الحظر عن بيع المعدات الأمريكية لشركة هواوي الصينية.





وارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق بشكل ملحوظ، حيث قفز سهم شركة "سكاي وركس سيليوشنز" بنحو 6 بالمائة كما ارتفع سهم "ماكرون تكنولوجي" بنحو 3.9 بالمائة.





أما سهما شركتي "كوالكوم" و"برودكوم" فحققا مكاسب بنسبة 1.9 بالمائة و4.3 بالمائة على الترتيب مع ارتفاع سهم آبل بنحو 1.8 بالمائة.





وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليغلق عند 26717.4 نقطة ويربح 117 نقطة تقريباً بعد كانت مكاسب تصل تتجاوز 250 نقطة بالمستهل.





كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.8 بالمائة ليرتفع إلى 2964.3 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه، ويكون بذلك سادس إغلاق عند مستوى قياسي خلال العام الحالي.





فيما شهد مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، زيادة 1.1 بالمائة مسجلاً 8091.2 نقطة.





يذكر أن الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما أشاد به الرئيس الأمريكي عبر "تويتر".





وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.7 بالمائة مسجلاً 96.815.