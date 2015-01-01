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أدام وناس : سنواصل إسعاد الجمهور الجزائري.. والقادم أصعب

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:08 م
أدام وناس : سنواصل إسعاد الجمهور الجزائري.. والقادم أصعب
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علي نبوي
 
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أعرب أدم وناس لاعب المنتخب الجزائري عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف للاشئ مؤكدا أن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير لمواصلة الانتصارات.

وأشار وناس إلى أن الفوز في ٣ مباريات أمر جيد ويعطينا الثقة في الأدوار النهائية مضيفا أن البطولة لا زالت طويلة ومن الصعب تحديد الفائز بها.

وتابع إنه لأمر جيد أن أغيب عن المنتخب في اول مباراتين بسبب الإصابة وعندما أشارك أسجل هدفين.
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