وفاة 3 أشقاء وإصابة والدتهم.. التفاصيل الكاملة لواقعة انهيار عقار على قاطنيه في إمبابة (صور)

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة صباح اليوم الإثنين، عندما تفاجئ أهالي مدينة الأمل بمنطقة إمبابة بسيارة نقل تحاول دخول حارة ضيقة لتصطدم بعقار قديم وتسقطه كاملا، لحظات رعب عاشها سكان تلك الحارة الضيقة إثر انهيار العقار القديم على قاطنيه.





البداية عندما تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بإنهيار العقار رقم 2 بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الإنقاذ البري، وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وتبين أنه حال محاولة سيارة نقل دخول الحارة إصطدمت بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إنهياره.









وفاة 3 أشقاء وإصابة والدتهم المسنة في عقار إمبابة المنهار





وكشفت التحريات أن العقار المنهار كان مكون من 5 طوابق، وبه تصدعات وشروخ، وبعد اصطدام السيارة به، خرجت أنصاف حسين أحمد 65 سنة، مالكة العقار إلى الشارع للتشاجر مع قائد السيارة، وأثناء تشاجرها معه إنهار العقار كاملا ما أسفر عن إصابتها ووفاة أبنائها الثلاثة وهم كلا من رامي فؤاد بدري 30 سنة، وشقيقته هبه فؤاد بدري 28 سنة، وعمرو فؤاد بدرى 33 سنة، كما أصيب أخرين من بينهم شخص تمكن من الخروج من العقار حال انهياره، وشخص تصادف مروره حال إنهيار العقار، وتم نقل المصابين لمستشفي إمبابة العام لتلقى العلاج اللازم.









فريق من النيابة ينتقل لموقع العقار المنهار





انتقل فريق من النيابة العامة لموقع العقار المنهار، وطالبت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار، وكتابة تقرير وافً عن أسباب انهياره، كما إنتقلت إلى المستشفي لسماع أقوال المصابين حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة،



