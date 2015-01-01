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كريم الأحمدي: تعرضت للإصابة.. وعلينا مواصلة تحقيق الإنتصارات

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:03 م
كريم الأحمدي: تعرضت للإصابة.. وعلينا مواصلة تحقيق الإنتصارات
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علي نبوي
 
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أكد كريم الاحمدي لاعب منتخب المغرب أنه تعرض لإصابة طفيفة خلال مباراة جنوب افريقيا فى المباراة التى حسمها أسود الأطلسي بهدف دون رد اليوم بختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الأحمدي عقب اللقاء: "الإصابة كانت طفيفة ولدينا راحة ٣ أيام حتى ثمن النهائي وسأكون جاهزا للمشاركة."

وعن مباراة اليوم قال: "سعيد بالنتيجة بدون شك والأهم هو تحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، وعلينا مواصلة المشوار بنفس الاصرار على الفوز الذى اظهرناه في مرحلة المجموعات."

وتصدر المغرب المجموعة الرابعة بتحقيق ٩ نقاط من ٣ انتصارات وجاء كوت ديفوار في المركز الثاني ب٦ نقاط، ثم جنوب افريقيا ب٣ نقاط واخيرا ناميبيا بدون رصيد".
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