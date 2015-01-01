الجزائر في دور المجموعات.. صدارة بـ3 كلين شيت ورقم مميز

استطاع منتخب الجزائر أن يحقق فوزاً مستحقاً وسهلاً على تنزانيا بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الإثنين وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.









وجاءت ثلاثية منتخب الجزائر في شباك تنزانيا عن طريق كلاً من؛ إسلام سليماني هدف وآدم أوناس هدفين في المباراة التي شهدت تألق من نجوم المنتخب الجزائري.









ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة بعد مباريات الجولة الأخيرة كالتالي:

1- الجزائر: 9 نقاط

2- السنغال: 6 نقاط

3- كينيا: 3 نقاط

4- تنزانيا: بدون نقاط









وقدم منتخب الجزائر أداءاً مميزاً بقيادة نجومه من أول رايس مبولحي الحارس المميز مروراً بجمال بلعمري ورياض محرز وأوناس وإسلام سليماني، فيما استطاع الأمنتخب أن يحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى دور الستة عشر.









وجاءت نتائج منتخب الجزائر في دور المجموعات كالتالي:

الجزائر × كينيا: 2-0 (بغداد بونجاح ورياض محرز)

الجزائر × السنغال: 1-0 (يوسف بلايلي)

الجزائر × تنزانيا: 3-0 (إسلام سليماني وهدفين لأوناس)









سجل نجوم منتخب الجزائر 6 أهداف وخرجوا بنظافة شباك خلال الثلاث مباريات التي خاضها الفريق في مرحلة المجموعات.









- رقم مميز:

منتخب الجزائر فاز في مباريات المجموعة الثلاث لأول مرة له في كأس أمم أفريقيا منذ 1990، عندما حصد اللقب.



