أحمد فلوكس: استشهادي في "الممر" لم يكن سلبي.. وقدمنا واقع







وأضاف "فلوكس" خلال لقائه في برنامج "كل يوم" على قناة ON E، أن استشهاد شخصية الضابط "محمود" التي جسدها خلال الفيلم، لم تكن نهاية سلبية، وبخاصة أنه قال جمله "ثلاثون مليون مصري هيجوا ياخدوا حقنا"، مضيفا: "تاريخنا بيقول كده، من المتطوعين والفدائيين اللي بيقفوا مع الجيش".

عبر الفنان أحمد فلوكس، عن سعادته بنجاح فيلم "الممر"، قائلًا: "قدمنا ما حدث في الواقع، ولا أنسى حتى وقت قريب، احتضان عسكري لإرهابي كي يفدي زملائه ويأخذه بعيدا عن الكتيبة، فهذا عمل بطولي كبير".