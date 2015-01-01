موعد مباراة السنغال ضد أوغندا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

نجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز على منتخب كينيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.









واحتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دور المجموعات، حيث فاز على منتخبي كينيا وتنزانيا، وتلقى هزيمة أمام منتخب الجزائر.









وسوف يواجه منتخب السنغال نظيره منتخب أوغندا يوم الجمعة 5 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في دور ال16 من كان 2019، وذلك بعد احتلال الثنائي المركز الثاني في مجموعتهما.



