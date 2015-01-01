موعد مباراة الجزائر في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب الجزائر فوزا سهلا على نظيره منتخب تنزانيا، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.









وانهى المنتخب الجزائري المجموعة الثالثة في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، وذلك من 3 انتصارات متتالية على جميع منافسيه، وعدم تلقي اي أهداف في دور المجموعات.









وسوف يلتقي محاربي الصحراء ضد ثالث أحد المجموعات الأولى والثانية والسادسة في الدور الثمن نهائي على ملعب الدفاع الجوي، وذلك يوم الأحد 7 يوليو في الساعة التاسعة مساءً

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