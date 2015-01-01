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مؤلفات عالمية بانامل بلجيكية في الاوبرا المصرية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:00 م
مؤلفات عالمية بانامل بلجيكية في الاوبرا المصرية
ايفيلين جرام
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محمود حنفي
 
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع سفارة بلجيكا بالقاهرة حفلاً لعازفة البيانو ايفيلين جرام وذلك في الثامنة مساء الخميس 4 يوليو على المسرح الصغير.
 
يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي وضعها عظماء المؤلفين منهم شوبرت، موتسارت، ليست، شوبان وبيتهوفن.

يذكر أن إيفيلين جرام بدأت رحلتها الفنية في السادسة من عمرها، التحقت بمدرسة الموسيقى في إيطاليا، ثم عادت الى بلجيكا وحصلت على الماجستير في موسيقي الحجرة، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل بلادها وخارجا ولاقت استحسان الجمهور والنقاد، برعت في عزف المؤلفات التي كتبت خصيصا لالة البيانو واختارتها مؤسسة بايارد كأصغر موهبة فى عام 2010 وفى نفس العام حصلت على لقب عازفة العام من مؤسسة شوبان كما نالت المركز الثاني بمسابقة التميز.
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