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آدم أوناس أفضل لاعب في مباراة الجزائر وتنزانيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:56 م
آدم أوناس أفضل لاعب في مباراة الجزائر وتنزانيا
أدم أوناس
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علي نبوي
 
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توج أدم أوناس لاعب منتخب الجزائر، بجائزة أفضل أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده التي أقيمت مساء الاثنين، أمام المنتخب التنزاني، على ملعب السلام.

 

وحقق منتخب الجزائر فوزا كبيرا على منتخب تنزانيا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

 

وتألق أدم أوناس خلال المباراة، ونجح في تسجيل هدفين من أصل أصل سجلهم منتخب بلاده، منهم هدف عن طريق مراوغة للحارس التنزاني.

 

وأنهى المنتخب الجزائري دور المجموعات متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة بعدما جمع 9 نقاط، ثم المنتخب السنغالي في المركز الثاني بست نقاط، ثم المنتخب الكيني بثلاث نقاط، ويتذيل تنزانيا جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

 

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