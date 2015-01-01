محمد الباز ناعيًا عزت أبو عوف: "اقرأوا له الفاتحة.. وصلوا من أجله"
الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:57 م
أمنية فوزي
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نعى الإعلامي محمد الباز، الفنان الراحل عزت أبو عوف، قائلًا: "عزت أبو عوف كان مصدرًا للبهجة، وأعطانا درسًا بأن نعيش الحياة بطريقة صحيحة".
وتابع خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين،: "عزت أبو عوف كان صديقًا للكثيرين وخدوم للغاية".
وأوضح أن الفنان فارق الحياة عن عمر يناهز الـ71 عامًا، متابعًا: "اقرأوا له الفاتحة، وصلوا من أجله".
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