محمد الباز ناعيًا عزت أبو عوف: "اقرأوا له الفاتحة.. وصلوا من أجله"

نعى الإعلامي محمد الباز، الفنان الراحل عزت أبو عوف، قائلًا: "عزت أبو عوف كان مصدرًا للبهجة، وأعطانا درسًا بأن نعيش الحياة بطريقة صحيحة".





وتابع خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين،: "عزت أبو عوف كان صديقًا للكثيرين وخدوم للغاية".



