ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد الباز ناعيًا عزت أبو عوف: "اقرأوا له الفاتحة.. وصلوا من أجله"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:57 م
محمد الباز ناعيًا عزت أبو عوف: اقرأوا له الفاتحة.. وصلوا من أجله
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
نعى الإعلامي محمد الباز، الفنان الراحل عزت أبو عوف، قائلًا: "عزت أبو عوف كان مصدرًا للبهجة، وأعطانا درسًا بأن نعيش الحياة بطريقة صحيحة".

وتابع خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين،: "عزت أبو عوف كان صديقًا للكثيرين وخدوم للغاية".

وأوضح أن الفنان فارق الحياة عن عمر يناهز الـ71 عامًا، متابعًا: "اقرأوا له الفاتحة، وصلوا من أجله".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
1
x
18:00
4
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
0
x
18:00
1
المغرب
كينيا
0
x
21:00
3
السنغال
تنزانيا
0
x
21:00
3
الجزائر