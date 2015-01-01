خبير اقتصادي يرصد بالأرقام إنجازات الرئيس السيسي الاقتصادية

قال عادل الشربيني الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الشعب المصري الاحتفال بالإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدًا المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، التي كان أبرزها إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، وكذلك مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية، فضلاً عن محور روض الفرج، الذي يعد أول كوبري مصري يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وأضاف الشربيني، أن ثورة 30 يونيو رسمت طريقا نسير عليه، وذلك بعدما تم الاهتمام بمعيشة وصحة المواطن، التي كانت بدايتها تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل، التي بدأت بمحافظة بورسعيد.





وتابع الشربيني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بإنشاء شبكة طرق داخلية جديدة وشبكة طرق دولية، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، وتوسعات بطريق القاهرة الإسماعيلية وغيرها من الطرق، فضلاً عن إنشاء ميناء الغردقة البحري وتطوير العين السخنة، موضحا أنه تضاعف اكتشاف الغاز 8 مرات في عهد الرئيس السيسي.





وأوضح الشربيني، أنه تم إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، قائلاً: «المواطن لمس بشكل عملي عدم وجود انقطاع في الكهرباء منذ أن تم إنشاء هذه الشبكة الكهربائية الضخمة».