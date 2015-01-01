منتخب الجزائر يضرب تنزانيا بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة في دوري المجموعات بأمم إفريقيا
الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:54 م
علي نبوي
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حقق منتخب الجزائر فوزه الثالث على التوالي في بطولة أمم إفريقيا بعدما هز شباك نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية.
وسجل محاربو الصحراء الأهداف الثلاثة في الشوط الأول بواسطة إسلام سليماني في الدقيقة ٣٤، ثم أضاف أدم أوناس الهدفين الثاني والثالث للجزائر في الدقيقتين ٣٩ و ٤٦.
ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير على مستوى النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة.
وبهذا الفوز رفع منتخب الجزائر رصيده للنقطة ٩ ليحتل صدارته للمجموعة، بينما بقي منتخب تنزانيا بدون أي نقطة في مؤخرة المجموعة.
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