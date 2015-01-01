منتخب السنغال يُمزق شباك كينيا بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا
الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:53 م
علي نبوي
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حصد منتخب السنغال بطاقة العبور لدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا بعدما اكتسح منافسه كينيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراك التي جرت على ستاد "السلام" بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية.
انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث أهدر المنتخب السنغالي عدة فرص محققة للتهديف، كما أضاع خلاله ساديو ماني ركلة جزاء في الدقيقة ٢٩ تصدى لها خارس كينيا ببراعة.
وفي الشوط الثاني كشر رجال المدرب أليو سيسيه عن أنيابهم مسجلا ثلاثية بواسطة إسماعيلا سار في الدقيقة ٦٣، وساديو ماني "هدفين".
وبهذا الفوز رفع منتخب السنغال رصيده إلى ٦ نقاط محتلا المركز الثاني في المجموعة، بينما بقي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد ٣ نقاط.
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