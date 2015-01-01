عبد المهدي يهاتف وزير النفط العراقي لمتابعة مجريات مؤتمر اوبك

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير النفط الدكتور ثامر الغضبان لمتابعة مجريات مؤتمر اوبك للنفط.



وأكد عبد المهدي على اهمية وصول اعضاء المنظمة الى اتفاق يحفظ استقرار الاسعار في الاشهر التسعة المقبلة، وكذلك اهمية التعاون مع دول من خارج اوبك كروسيا لتحقيق هذا الهدف.



فيما اكد وزير النفط ان المباحثات تجري بشكل جيد، وان هنالك قرارا قويا لدى الاعضاء بالإيفاء بالتزاماتهم.