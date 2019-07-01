نشرة أخبار منتصف الليل.. الجيش الليبي يتهم أردوغان بدعم الإرهاب بشكل مباشر في طرابلس

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الجيش الليبي يتهم أردوغان بدعم الإرهاب بشكل مباشر في طرابلس.





أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يدعم الإرهاب بشكل مباشر في طرابلس.





أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته التي القاها في احتفالية المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بمناسبة اتمام عمليات تمويل لشريحة متميزة تبلغ 130 .1 مليار دولار لدعم قطاعي الطاقة والسلع الغذائية في مصر ضمن الاتفاقية الاطارية البالغة 3 مليار دولار.





قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل جلسات إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " لجلسة 8 يوليو، لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.





شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى و شركة ماجد الفطيم للتجزئة - كارفور فى اطار تعزيز التعاون بين الجانبين بعدد من برامج الوزارة حيث وقعت عن الطرف الاول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى وعن الطرف الثانى الدكتور هيرفيه ماجدييه، مدير العمليات في مصر، السعودية، قطر ،الكويت ، عمان والبحرين لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة-كارفور.







