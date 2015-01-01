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هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تؤكد جاهزيتها لنقل الدوري السعودي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:51 م
هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تؤكد جاهزيتها لنقل الدوري السعودي
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حسن شحاتة
 
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فاجئ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي جماهير فريقه بقرار جديد، بعودة عمر عبد الرحمن "عموري" مرة أخرى لصفوق الفريق من أجل الإنضمام للمعسكر الخارجي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت تراجعها عن قرار استبعاد الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" من معسكر الفريق المقرر إقامته بالنمسا".

وكان نادي الهلال قد استبعد عموري من حسابات معسكره الخارجي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي شهد رد فعل غاضب من جماهير الزعيم السعودي، الأمر الذي استدعى من الإدارة العدول عن قرارها".

ومن الجدير بالذكر أن عموري لم يحسم قراره بعد بشأن تجديد عقده مع الهلال أو العودة إلى ناديه العين الإماراتي، القادم منه على سبيل الإعارة لمدة موسم.
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