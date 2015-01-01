تتكفل الدولة بغير القادرين.. تعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك بها (إنفوجراف)

أطلقت الصفحة الرسمية للتأمين الصحي الشامل، عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، عددا من المنشورات التوعوية التي تشرح منظومة التأمين الجديد وكيفية الاشتراك به للمواطنين.





وكانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أعلنت صباح اليوم تدشين الصفحة الرسمية لتطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد إحدى محافظات المرحلة الأولى والتي تبدأ من يوليو الحالي، ويتبعها محافظات السويس والإسماعيلية وجنوب سيناءوالأقصر تباعا.



