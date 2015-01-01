أحمد ناجى لـ"الفجر الرياضي": أهنئ الشناوى على مستواه وربنا يرجع جنش بألف سلامة

أشاد أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر بحارس الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية محمد الشناوى والذى يقدم بطولة مميزة حتى الأن وحافظ على شباكه نظيفه خلال الثلاث مباريات فى دور المجموعات أمام كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.





وصرح ناجى ل"الفجر الرياضي"، قائلاً :" رسالتى لمحمد الشناوى أن أقول له مبروك وأقوم بتهنئته على أدائه وأقول له ننتظر منك الكثير وبلدك أيضاً تنتظر منك الكثير".





وعن رسالته لحارس مرمى الزمالك محمود جنش والذى أصيب بقطع فى وتر أكيليس :" ألف سلامة وإن شاءالله يرجع بشكل جيد للملاعب".



