محافظ كفرالشيخ يتابع تدريب الشباب بمراكز المحافظة على استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

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تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تدريب شباب المحافظة علي استخدام تقنيات المعلومات الحديثة وأحدث نظم تكنولوجيا المعلومات ضمن اتفاقية تدريب المتدربين (TOT)، مع الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، لمنحهم شهادات معتمدة مقدمة من أكاديمية سيسكو، وضمن الاتفاقية المقدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية سيسكو، في مجال تكنولوجيا المعلومات.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تدريب شباب من أبناء المحافظة علي استخدام احدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، بخمس مراكز للشباب علي مستوي المحافظة هم كالتالي " مركز شباب شنو، ومركز شباب فوه، ومركز شباب دسوق، ومركز شباب مطوبس، ونادي صنعاء "، يأتي ذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتدريب 3 شباب بكل مركز شباب علي استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، لتحسين بيئة العمل.



أضاف محافظ كفر الشيخ، انه سيتم بناء الكوادر البشرية بـ 5 مراكز شباب بالمحافظة، ضمن 100 مركز شباب على مستوى الجمهورية لإعطاء شهادات معتمدة دوليا وتدريب الشباب علي استخدام احدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الإتصالات، لافتًا الى وجود مركز للتدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة لتدريب الشباب من مختلف المراحل التعليمية والخريجين بأسعار رمزية، موضحًا ان طلاب الجامعة لهم دور حيوى وفاعل فى المجتمع من خلال العديد من الأعمال منها جدارية الجامعة وتجميل ميادين وشوارع مصيف بلطيم مقدمًا الشكر لجامعة كفر الشيخ وعميد كلية التربية النوعية وطلاب كلية التربية النوعية المشاركين فى هذه الأعمال المشرفة من الجامعة؛ شرف وفخر جميع أبناء المحافظة.



