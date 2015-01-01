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رئيس جامعة دمياط يبحث إنشاء مقر معهد قومي للتكنولوجيا (صور)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:44 م
رئيس جامعة دمياط يبحث إنشاء مقر معهد قومي للتكنولوجيا (صور)
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هند الشيال
 
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التقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط،اليوم الاثنين، بالدكتورة هبه صالح، مدير المعهد القومى لتكنولوجيا المعلومات، وزارة الاتصالات والوفد المرافق لها، لدراسة إمكانية إنشاء مقر للمعهد داخل الجامعة لإعداد كوادر فى البرامج التخصصية المتقدمة وللإسهام فى التحول الرقمى ولتدريب الخريجين والطلاب فى دورات متقدمة فى مجالات الهندسة والحاسبات وتصميم الأثاث وتصميم الملابس الجاهزة وطباعة المنسوجات وريادة الأعمال والتسويق تفعيلا لبرتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالي والاتصالات. 

وحضر اللقاء كل من الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق محمد ابو المعاطى، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والدكتور محمد عماشة مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة والدكتور جمال بحيري المسئول عن ملف إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

كما اصطحب "دعدور" وفد الزيارة والحضور لتفقد الاماكن المقترحة لإنشاء مقر المركز.
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