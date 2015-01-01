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كريم الأحمدي: لم نلعب على التعادل.. وتوجنا مجهودنا بهدف

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:37 م
كريم الأحمدي: لم نلعب على التعادل.. وتوجنا مجهودنا بهدف
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الفجر الرياضي
 
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أعرب النجم الدولي المغربي كريم الأحمدي، عن سعادته البالغة بالفوز الصعب، على حساب جنوب أفريقيا، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال كريم الأحمدي في تصريحات خاصة لـ"لفجر الرياضي": "الحمدلله على الفوز اليوم والصعود ونحن متصدرين".

وأضاف الأحمدي قائلاً: "لم نلعب على التعادل وتوج مجهودنا بهدف في النهاية".
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