كريم الأحمدي: لم نلعب على التعادل.. وتوجنا مجهودنا بهدف

أعرب النجم الدولي المغربي كريم الأحمدي، عن سعادته البالغة بالفوز الصعب، على حساب جنوب أفريقيا، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.





وقال كريم الأحمدي في تصريحات خاصة لـ"لفجر الرياضي": " الحمدلله على الفوز اليوم والصعود ونحن متصدرين".



