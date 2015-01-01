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الوزراء تطمئن المصريين بعد تطبيق المنظومة الصحية الجديدة: "لو مرضك عضال هنعالجك"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:44 م
الوزراء تطمئن المصريين بعد تطبيق المنظومة الصحية الجديدة: لو مرضك عضال هنعالجك
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هدى عبدالرازق
 
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قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الإنجازات التي تحققت الفترة الأخيرة من ثمار ثورة 30 يوينو.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرا في القضاء على العشوائيات المهددة للحياة، والتي سيعلن خلو مصر من هذا النوع من العشوائيات هذا العام.

وعن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد أن التاريخ سيذكر هذا اليوم، موضحًا أنه سيتم التعامل مع أي مواطن قصور خلال فترة التشغيل التجريبي، مضيفا أن المنظومة الجديدة تضمن لأي مواطن غير قادر على تحمل نفقات العلاج تلقي العلاج مجانا حتى لو مرضه عضال، سواء أكان داخل مصر أو خارجها.
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