الوزراء تطمئن المصريين بعد تطبيق المنظومة الصحية الجديدة: "لو مرضك عضال هنعالجك"

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الإنجازات التي تحققت الفترة الأخيرة من ثمار ثورة 30 يوينو.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرا في القضاء على العشوائيات المهددة للحياة، والتي سيعلن خلو مصر من هذا النوع من العشوائيات هذا العام.



