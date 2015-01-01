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وائل الإبراشي ناعيًا عزت أبو عوف: كان فنانًا شاملاً بكل المقاييس

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:42 م
وائل الإبراشي ناعيًا عزت أبو عوف: كان فنانًا شاملاً بكل المقاييس
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كساب أحمد
 
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نعى الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان عزت أبو عوف، قائلًا: "عوف كان عنوانًا لخلطة فنية بها كل شيء سواء التمثيل أو الغناء أو التقديم التلفزيوني، كان فنانًا شاملًا بكل المقاييس".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، "أبو عوف" كان طبيبًا ولم يحب ممارسة الطب بسبب خوفه من الدم، وبعد ذلك انطلق نحو عالم التمثيل والفن.

ولفت إلى أن "أبو عوف" كان يحب الحياة والفن جدًا، وتحمل الكثير من آلام المرض في الأيام الأخيرة.
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