مساعد وزير الداخلية الأسبق عن المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات: "يدعو للفخر"
الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:34 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
علق اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، قائلًا: "شيء هائل ويدعو للفخر".
وتابع "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين،: هذا الإنجاز التكنولوجي، يعد استكمالاُ لإنطلاق الدولة المصرية نحو مستقبل مشرق للمواطن المصري، عقب ثورة 30 يونيو.
وتابع أن هذا المبنى العظيم حضاري جدًا، ومكون من 7 أطباق مجهز بسلالم متحركة، وأماكن انتظار قيمة، ويعتبر تحفة معمارية، وسيعتبر مذار سياحي في القريب العاجل.
Advertisements