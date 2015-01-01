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مساعد وزير الداخلية الأسبق عن المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات: "يدعو للفخر"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:34 م
مساعد وزير الداخلية الأسبق عن المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات: يدعو للفخر
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كساب أحمد
 
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علق اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، قائلًا: "شيء هائل ويدعو للفخر".

وتابع "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين،: هذا الإنجاز التكنولوجي، يعد استكمالاُ لإنطلاق الدولة المصرية نحو مستقبل مشرق للمواطن المصري، عقب ثورة 30 يونيو.

وتابع أن هذا المبنى العظيم حضاري جدًا، ومكون من 7 أطباق مجهز بسلالم متحركة، وأماكن انتظار قيمة، ويعتبر تحفة معمارية، وسيعتبر مذار سياحي في القريب العاجل.
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