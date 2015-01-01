مساعد وزير الداخلية الأسبق عن المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات: "يدعو للفخر"

علق اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، قائلًا: "شيء هائل ويدعو للفخر".





وتابع "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين،: هذا الإنجاز التكنولوجي، يعد استكمالاُ لإنطلاق الدولة المصرية نحو مستقبل مشرق للمواطن المصري، عقب ثورة 30 يونيو.



